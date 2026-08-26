Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet A (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet A (ex Google)-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Alphabet A (ex Google)-Aktie an diesem Tag bei 39.66 USD. Bei einem Alphabet A (ex Google)-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.521 Alphabet A (ex Google)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie auf 346.96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 874.81 USD wert. Damit wäre die Investition 774.81 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 4.25 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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