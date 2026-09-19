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19.09.2026 10:01:21
Krypto-Rally nimmt Fahrt auf: SEC macht Weg für tokenisierte Aktien frei - Bitcoin und Co. im Aufwind
Bitcoin und Co. legen kräftig zu. Rückenwind kommt von der US-Börsenaufsicht SEC, die mit einer neuen Ausnahmeregelung den Handel mit tokenisierten US-Aktien ermöglicht.
Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin lag laut CoinMarketCap zuletzt bei rund 81'055 US-Dollar und damit kräftige 4,4 Prozent im Plus. Indes steigt der Ethereum-Kurs auf etwa 2'627 US-Dollar nach oben (+5,67 Prozent), während der Ripple-Kurs um 6,36 Prozent auf 1,41 US-Dollar zulegt. Auch Solana gewinnt stellenweise 5,59 Prozent auf 111,58 US-Dollar.
Damit werden die Verluste, die infolge der gescheiterten Abstimmung über das Vorantreiben des Clarity Acts und der Fed-Zinsentscheidung entstanden waren, zu einem grossen Teil wieder ausgeglichen.
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SEC öffnet Tür für tokenisierte US-Aktien
Für Rückenwind am Kryptomarkt sorgen neue Signale der US-Börsenaufsicht SEC. Eine auf fünf Jahre befristete „Innovation Exemption“ ermöglicht unter bestimmten Bedingungen den Handel mit tokenisierten US-Aktien über zugangsbeschränkte Handelsplattformen, die auf automatisierten Market Makern und Liquiditätspools basieren. Die Regelung könnte die Verbindung von klassischen Kapitalmärkten und Blockchain-Infrastruktur vorantreiben.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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