31.08.2025 18:00:38
Givaudan-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Givaudan-Aktie veröffentlicht.
6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Givaudan-Aktie preis.
2 Experten stufen die Givaudan-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Givaudan mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 3.766,67 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 396,67 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Givaudan-Aktie von 3.370,00 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|3.700,00 CHF
|9,79
|28.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|4.200,00 CHF
|24,63
|28.08.2025
|UBS AG
|3.650,00 CHF
|8,31
|27.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|4.200,00 CHF
|24,63
|27.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|3.200,00 CHF
|-5,04
|27.08.2025
|UBS AG
|-
|-
|20.08.2025
|UBS AG
|3.650,00 CHF
|8,31
|14.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|11.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
