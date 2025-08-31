Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’188 -0.3%  SPI 16’908 -0.3%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’902 -0.6%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’352 -0.8%  Gold 3’448 0.9%  Bitcoin 86’766 -3.8%  Dollar 0.8005 -0.1%  Öl 68.1 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Unterschätzte Kennzahl: Darum sollten Anleger bei Wachstumsaktien die Net Retention Rate beachten
So schätzen die Analysten die Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie im August 2025 ein
Wie Experten die BP-Aktie im August einstuften
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der TRATON-Aktie angepasst
So schätzen die Analysten die Zukunft der Knorr-Bremse-Aktie ein
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie im Fokus 31.08.2025 18:00:38

Givaudan-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Givaudan-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Givaudan-Aktie veröffentlicht.

Givaudan
3387.80 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen

6 Analysten gaben ihre Einschätzung der Givaudan-Aktie preis.

2 Experten stufen die Givaudan-Aktie als Kauf ein, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Givaudan mit Halten ein, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 3.766,67 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 396,67 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Givaudan-Aktie von 3.370,00 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG3.700,00 CHF9,7928.08.2025
JP Morgan Chase & Co.4.200,00 CHF24,6328.08.2025
UBS AG3.650,00 CHF8,3127.08.2025
JP Morgan Chase & Co.4.200,00 CHF24,6327.08.2025
Jefferies & Company Inc.3.200,00 CHF-5,0427.08.2025
UBS AG--20.08.2025
UBS AG3.650,00 CHF8,3114.08.2025
Jefferies & Company Inc.--11.08.2025

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com