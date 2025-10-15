Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’422.00
CHF
42.00
CHF
1.24 %
13:13:54
SWX
15.10.2025 12:36:23

Givaudan Hold

Givaudan
3414.74 CHF -0.13%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe auf vergleichbarer Basis solide abgeschnitten, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Leicht positiv überrascht hätten die Preisgestaltung und das Geschäft mit Luxusparfümerieprodukten./la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3’300.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3’427.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-3.71%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3’414.74 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.36%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
