Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’422.00CHF
42.00CHF
1.24 %
13:13:54
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.10.2025 12:36:23
Givaudan Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 3300 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe auf vergleichbarer Basis solide abgeschnitten, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Leicht positiv überrascht hätten die Preisgestaltung und das Geschäft mit Luxusparfümerieprodukten./la/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3’300.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3’427.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-3.71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3’414.74 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.36%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
12:13
|Givaudan-Aktie steigt: Goldman Sachs belässt Einstufung auf "Buy" - Kursziel angehoben (finanzen.ch)
|
11:13
|Neue Analyse: UBS AG bewertet Givaudan-Aktie mit Neutral (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan reagiert am Mittwochvormittag positiv (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus (AWP)
|
14.10.25
|Givaudan wächst weiter - Luxusparfümerie bleibt Zugpferd (AWP)
|
14.10.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag höher (finanzen.ch)