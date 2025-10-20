D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
20.10.2025 22:11:00
D-Wave-Aktie dreht ins Minus: Anleger weiter in Verkaufslaune
Aktien von Vertretern der Quantencomputerbranche gehören 2025 zu den grössten Börsenstars. Am Freitag nahmen Anleger jedoch einige Gewinne mit - und auch am Montag notieren die Papiere tiefer.
• Quantencomputing bleibt ein Zukunftsmarkt mit grossem Disruptionspotenzial
• Anleger warten gespannt auf die nächsten Quartalszahlen am 6. November
Die letzte Handelswoche endete schwach für den Quantencomputer-Pionier D-Wave Quantum. 5,26 Prozent verlor die Aktie an der NYSE. Auch die neue Handelswoche startete in Rot: Am Montag fiel der Anteilsschein um 10,25Prozent auf 34,40 US-Dollar.
Quantencomputing-Sektor behält Zukunftspotenzial
Während konkrete Neuigkeiten zu D-Wave auch zum Start der neuen Woche Mangelware sind, unterstreichen Marktbeobachter weiterhin das langfristige Potenzial der Quantencomputing-Branche. Investoren warten hier besonders auf Durchbrüche und grössere Industrieaufträge, die dem Sektor und D-Wave neuen Schwung verleihen könnten. Der Markt für Quantencomputing gilt sowohl in den USA als auch international als zukunftsträchtig, wobei D-Wave als etablierter Anbieter von dieser Entwicklung profitieren könnte.
Marktposition in der Nischentechnologie
D-Wave bleibt einer der wenigen direkten Investments in den Quantencomputing-Markt für Anleger. Branchenexperten betonen die strategische Bedeutung des Unternehmens in einem Technologiebereich, der langfristig erhebliches Disruptionspotenzial für verschiedene Industrien bietet.
Dennoch ist die Bewertung von D-Wave vielen Beobachtern ein Dorn im Auge, denn das Unternehmen arbeitet weiterhin nicht profitabel, verzeichnet aber starkes Wachstum. Im ersten Quartal stiegen die Erlöse mit 15 Millionen US-Dollar auf einen neuen Rekordwert, unter dem Strich belief sich der Verlust aber dennoch auf 5,4 Millionen US-Dollar, womit das Minus höher ausgefallen war als am Markt erwartet. Insbesondere mit Blick auf die Profitabilität dürften Anleger daher dem 6. November entgegen fiebern, dann stehen die Zweitquartalszahlen von D-Wave zur Veröffentlichung auf der Agenda.
Redaktion finanzen.ch
