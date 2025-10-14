Givaudan 3351.30 CHF -0.47% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalsumsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Die Erlöse des Aromenherstellers hätten seine Prognose etwas verfehlt, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Auf bereinigter Basis habe sich der Umsatz aber besser als von ihm erwartet entwickelt./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:35 / ET



