Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’389.00CHF
22.00CHF
0.65 %
09:40:51
SWX
14.10.2025 08:26:51
Givaudan Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalsumsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Die Erlöse des Aromenherstellers hätten seine Prognose etwas verfehlt, schrieb Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Auf bereinigter Basis habe sich der Umsatz aber besser als von ihm erwartet entwickelt./edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:35 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:35 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3’600.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3’367.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6.92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3’351.30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.42%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:21
|Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Givaudan-Aktie (finanzen.ch)
|
06:30
|Givaudan bleibt nach neun Monaten auf Wachstumskurs (AWP)
|
13.10.25
|Gewinne in Zürich: SMI zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Börse Zürich in Rot: SMI präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
13.10.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagmittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|08:26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3’407.00
|1.19%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:26
|
Jefferies & Company Inc.
Givaudan Hold
|08:25
|
JP Morgan Chase & Co.
Givaudan Neutral
|08:07
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Sector Perform
|08:02
|
RBC Capital Markets
Volkswagen Outperform
|07:57
|
Jefferies & Company Inc.
Rio Tinto Hold
|07:55
|
Jefferies & Company Inc.
Volkswagen Buy
|07:54
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight