17.10.2025 15:58:23
Handel in Zürich: SLI notiert im Minus
Der SLI verliert am Freitagnachmittag an Boden.
Am Freitag tendiert der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.96 Prozent schwächer bei 2’031.28 Punkten. Zuvor ging der SLI 1.21 Prozent tiefer bei 2’026.23 Punkten in den Freitagshandel, nach 2’051.01 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’013.09 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’032.12 Zählern.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0.233 Prozent. Vor einem Monat, am 17.09.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1’983.08 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.07.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1’983.81 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 17.10.2024, den Stand von 2’005.73 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 5.71 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’146.62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’721.32 Punkten.
Die Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Nestlé (+ 1.07 Prozent auf 84.10 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0.46 Prozent auf 153.90 CHF), Lonza (+ 0.29 Prozent auf 549.80 CHF), Swisscom (+ 0.08 Prozent auf 589.50 CHF) und Givaudan (+ 0.03 Prozent auf 3’540.00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Partners Group (-3.75 Prozent auf 964.40 CHF), Julius Bär (-3.36 Prozent auf 52.42 CHF), Temenos (-2.97 Prozent auf 62.05 CHF), UBS (-2.94 Prozent auf 30.37 CHF) und VAT (-2.48 Prozent auf 337.90 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4’024’546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 244.815 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5.20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|08.10.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
