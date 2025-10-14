Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’389.00CHF
22.00CHF
0.65 %
09:40:51
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.10.2025 08:25:26
Givaudan Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Das organische Wachstum des Aromenherstellers sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis;
Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
4’000.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3’367.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
18.80%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3’351.30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.36%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3’407.00
|1.19%
