Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’426.00
CHF
46.00
CHF
1.36 %
11:44:19
SWX
15.10.2025 10:20:34

Givaudan Neutral

Givaudan
3427.06 CHF 0.23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3670 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Präsenz des Aromen- und Duftstoffherstellers im Bereich der Luxusparfüms sei aus betrieblicher Sicht ein klarer Vorteil, da dieser Bereich nach wie vor das stärkste Wachstum innerhalb der entsprechenden Produktkategorie verzeichne, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Entwicklung des Aktienkurses in den kommenden sechs bis zwölf Monaten sei die Antwort jedoch weniger eindeutig. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3’670.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3’441.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
6.66%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3’427.06 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7.09%
Analyst Name::
Charles Eden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

CHF
Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3’440.00 1.78% Givaudan AG