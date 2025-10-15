Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3600 auf 3670 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Präsenz des Aromen- und Duftstoffherstellers im Bereich der Luxusparfüms sei aus betrieblicher Sicht ein klarer Vorteil, da dieser Bereich nach wie vor das stärkste Wachstum innerhalb der entsprechenden Produktkategorie verzeichne, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Entwicklung des Aktienkurses in den kommenden sechs bis zwölf Monaten sei die Antwort jedoch weniger eindeutig. Der Experte schraubte seine Gewinnprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3’670.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3’441.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6.66%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3’427.06 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.09%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan reagiert am Mittwochvormittag positiv (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus (AWP)
|
14.10.25
|Givaudan wächst weiter - Luxusparfümerie bleibt Zugpferd (AWP)
|
14.10.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
10:20
Givaudan Neutral
UBS AG
10:07
Givaudan Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.10.25
Givaudan Neutral
UBS AG
14.10.25
Givaudan Hold
Jefferies & Company Inc.
14.10.25
Givaudan Neutral
JP Morgan Chase & Co.
|10:20
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|10:07
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.10.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:20
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.10.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|14.10.25
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
