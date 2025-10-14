Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’428.00CHF
48.00CHF
1.42 %
11:42:23
SWX
15.10.2025 10:07:59
Givaudan Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3955 auf 3990 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Aromenherstellers im dritten Quartal habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht nach oben./rob/edh/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 16:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
3’990.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3’422.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
16.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3’427.06 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.43%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan reagiert am Mittwochvormittag positiv (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus (AWP)
|
14.10.25
|Givaudan wächst weiter - Luxusparfümerie bleibt Zugpferd (AWP)
|
14.10.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3’435.00
|1.63%
