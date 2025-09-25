Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’186.00CHF
-48.00CHF
-1.48 %
25.09.2025
SWX
26.09.2025 07:17:29
Givaudan Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 4630 auf 3955 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Endmärkte des Aromenherstellers seien schwach, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Seine Qualität bleibe aber ungebrochen hoch./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 16:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Buy
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
3’955.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
3’186.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
24.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3’235.79 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.23%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
