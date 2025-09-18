Freundlicher Handel: S&P 500-Börsianer greifen zu

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.54 Prozent höher bei 6’635.93 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 51.238 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0.424 Prozent fester bei 6’628.32 Punkten, nach 6’600.35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6’611.89 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’656.80 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0.491 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’449.15 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 5’980.87 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2024, wurde der S&P 500 mit 5’618.26 Punkten berechnet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 13.08 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’656.80 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4’835.04 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Intel (+ 21.95 Prozent auf 30.37 USD), Synopsys (+ 11.24 Prozent auf 473.22 USD), Coinbase (+ 8.50 Prozent auf 347.80 USD), KLA-Tencor (+ 6.23 Prozent auf 1’051.54 USD) und Applied Materials (+ 5.87 Prozent auf 188.59 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Darden Restaurants (-7.76 Prozent auf 192.59 USD), S&P Global (-6.08 Prozent auf 511.01 USD), Nucor (-5.76 Prozent auf 134.57 USD), MSCI (-4.31 Prozent auf 553.69 USD) und Moodys (-4.11 Prozent auf 490.72 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 82’231’390 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.603 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Unter den S&P 500-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

