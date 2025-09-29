Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich mit Zuschlägen

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 0.26 Prozent stärker bei 6’661.21 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 52.257 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.369 Prozent auf 6’668.23 Punkte an der Kurstafel, nach 6’643.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’677.31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’644.49 Zählern.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 29.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’460.26 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6’173.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, wurde der S&P 500 mit 5’738.17 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 13.51 Prozent. Bei 6’699.52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Robinhood (+ 12.27 Prozent auf 136.72 USD), Western Digital (+ 9.23 Prozent auf 116.74 USD), Coinbase (+ 6.85 Prozent auf 333.99 USD), AppLovin (+ 6.34 Prozent auf 712.36 USD) und PayPal (+ 5.49 Prozent auf 60.48 EUR). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Williams-Sonoma (-4.65 Prozent auf 191.98 USD), Carnival (-3.98 Prozent auf 29.40 USD), Devon Energy (-3.97 Prozent auf 35.52 USD), Campbell Soup (-3.77 Prozent auf 30.87 USD) und EOG Resources (-3.38 Prozent auf 113.35 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 52’477’898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.694 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die First Republic Bank-Aktie mit 1’200.00 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch