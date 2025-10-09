Lockheed Martin Aktie 351011 / US5398301094
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Zusammenarbeit
|
09.10.2025 16:31:36
Montana Aerospace und Lockheed Martin verlängern Partnerschaft - Aktien uneins
Montana Aerospace hat über ihre belgische Division Asco Industries die Zusammenarbeit mit Lockheed Martin im Rahmen des F-35-Programms verlängert.
Die Verlängerung baue auf einer fast zwei Jahrzehnte langen Zusammenarbeit mit Lockheed Martin auf, teilte Montana Aerospace am Donnerstag mit. Damit setze das Unternehmen seinen Beitrag zur Entwicklung des weltweit modernsten Kampfflugzeugs fort.
Die Vertragsunterzeichnung erfolgte im Rahmen einer belgischen Wirtschaftsmission in den USA. Finanzielle Angaben wurden in der Mitteilung keine gemacht.
Für die Papiere von Montana Aerospace geht es im SIX-Handel zeitweise um 0,37 Prozent aufwärts auf 27,10 Franken. Die Aktien von Lockheed Martin notieren um NYSE-Handel derweil 0,48 Prozent tiefer bei 511,57 US-Dollar.
sc/ls
Reinach (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
|
16:29
|Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
14:24
|Vier F-35-Militärjets werden in der Schweiz zusammengebaut (AWP)
|
08.10.25
|Lockheed Martin Aktie News: Lockheed Martin am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lockheed Martin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Lockheed Martin zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.09.25
|S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
25.09.25
|Trump stellt Ende von Sanktionen gegen Türkei in Aussicht (AWP)
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, Wells Fargo & Dollarama mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ ING Group
✅ Wells Frago & Co
✅ Dollarama
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI-Anleger schnaufen nach starkem Lauf durch -- DAX weiter auf Rekordjagd -- Wall Street in Rot -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich im Handelsverlauf nur leichte Bewegungen. Am deutschen Aktienmarkt waren unterdessen zunächst neue Rekorde zu sehen. Die Wall Street bewegt sich leicht nach unten. Die größten Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag höher.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}