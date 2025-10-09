Montana Aerospace und Lockheed Martin verlängern Partnerschaft - Aktien uneins

Durch die erweiterte Partnerschaft erhält das Unternehmen den Zuschlag für zusätzliche Aufträge, um weitere Metallbauteile für das Kampfflugzeug F-35 Lightning II zu liefern.

Die Verlängerung baue auf einer fast zwei Jahrzehnte langen Zusammenarbeit mit Lockheed Martin auf, teilte Montana Aerospace am Donnerstag mit. Damit setze das Unternehmen seinen Beitrag zur Entwicklung des weltweit modernsten Kampfflugzeugs fort.

Die Vertragsunterzeichnung erfolgte im Rahmen einer belgischen Wirtschaftsmission in den USA. Finanzielle Angaben wurden in der Mitteilung keine gemacht.

Für die Papiere von Montana Aerospace geht es im SIX-Handel zeitweise um 0,37 Prozent aufwärts auf 27,10 Franken. Die Aktien von Lockheed Martin notieren um NYSE-Handel derweil 0,48 Prozent tiefer bei 511,57 US-Dollar.

sc/ls

Reinach (awp)