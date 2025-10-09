Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’609 -0.3%  SPI 17’391 -0.2%  Dow 46’294 -0.7%  DAX 24’611 0.1%  Euro 0.9323 0.0%  EStoxx50 5’626 -0.4%  Gold 3’973 -1.6%  Bitcoin 97’577 -1.3%  Dollar 0.8071 1.1%  Öl 65.0 -1.7% 
Bellevue Aktie

09.10.2025

Bellevue-Aktie: Strategischer Verkauf von Adbodmer an das Management

Die Bellevue Group stösst die auf Direktbeteiligungen spezialisierte Adbodmer ab.

Bellevue
7.29 CHF -21.94%
Kaufen Verkaufen
Die Tochterfirma sei im Rahmen eines Management-Buy-Out an das Management verkauft worden, teilte Bellevue am Donnerstagabend mit. Ein Verkaufspreis wird in der Mitteilung nicht genannt.

Mit dem Verkauf vereinfache und schärfe die Bellevue Group ihr Geschäftsmodell weiter, hiess es. So reduziere die Gruppe insbesondere die Komplexität ihrer Aktivitäten und lege den Fokus noch stärker auf den strategischen Kernbereich Healthcare.

Bellevue werde aber auch künftig von der Expertise von Adbodmer profitieren und diese bei der Verwaltung des Bellevue Entrepreneur Private Fonds weiterhin nutzen. Für die bisherige Tochter eröffneten sich mit dem Management-Buy-Out neue "unternehmerische Perspektiven" und die strategische Flexibilität werde erhöht, hielt Adbodmer-CEO Jan Kollros fest.

mk/ls

Küsnacht (awp)

