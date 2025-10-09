Bellevue Aktie 2842210 / CH0028422100
|Management-Buy-Out an das Ma
|
09.10.2025 20:31:36
Bellevue-Aktie: Strategischer Verkauf von Adbodmer an das Management
Die Bellevue Group stösst die auf Direktbeteiligungen spezialisierte Adbodmer ab.
Mit dem Verkauf vereinfache und schärfe die Bellevue Group ihr Geschäftsmodell weiter, hiess es. So reduziere die Gruppe insbesondere die Komplexität ihrer Aktivitäten und lege den Fokus noch stärker auf den strategischen Kernbereich Healthcare.
Bellevue werde aber auch künftig von der Expertise von Adbodmer profitieren und diese bei der Verwaltung des Bellevue Entrepreneur Private Fonds weiterhin nutzen. Für die bisherige Tochter eröffneten sich mit dem Management-Buy-Out neue "unternehmerische Perspektiven" und die strategische Flexibilität werde erhöht, hielt Adbodmer-CEO Jan Kollros fest.
mk/ls
Küsnacht (awp)
