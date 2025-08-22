Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.08.2025 22:34:13

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt letztendlich

Der Dow Jones entwickelte sich schlussendlich positiv.

Am Freitag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 1.89 Prozent auf 45’631.74 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18.225 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.051 Prozent auf 44’808.21 Punkte an der Kurstafel, nach 44’785.50 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 44’952.88 Punkte, das Tageshoch hingegen 45’757.84 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1.49 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 22.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44’502.44 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 22.05.2025, mit 41’859.09 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 22.08.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 40’712.78 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 7.64 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45’757.84 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 4.25 Prozent auf 435.67 USD), Goldman Sachs (+ 3.62 Prozent auf 741.89 USD), American Express (+ 3.57 Prozent auf 319.16 USD), Amazon (+ 3.10 Prozent auf 228.84 USD) und Nike (+ 2.89 Prozent auf 78.38 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Verizon (-1.31 Prozent auf 44.44 USD), Walmart (-1.15 Prozent auf 96.83 USD), Coca-Cola (-0.75 Prozent auf 70.13 USD), Amgen (-0.69 Prozent auf 293.72 USD) und Procter Gamble (-0.04 Prozent auf 158.67 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 42’399’992 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.690 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.58 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

