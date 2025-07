NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Coca-Cola auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Der Softdrink-Hersteller habe ein solides, nach den eigenen hohen Maßstäben aber nicht übermäßig robustes Quartal hinter sich, schrieb Nik Modi in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Ungeachtet einiger Schwächen bei den Volumina sei er aber nicht übermäßig besorgt. Der Konzern sei für die derzeitigen Herausforderungen gut gerüstet./rob/gl/ajx;