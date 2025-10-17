Continental Aktie 327809 / US2107712000
17.10.2025 06:46:00
Continental-Aktie deutlich höher: Continental bestätigt Jahresprognose nach solidem Quartal
Continental hat im dritten Quartal 2025 sowohl mit der bereinigten EBIT-Marge als auch mit dem bereinigten Free Cashflow die Markterwartungen übertroffen.
Den Konzernumsatz gab Conti mit rund 5,0 (Konsens 4,9) Milliarden Euro an. Im Unternehmensbereich Tires belief sich der Umsatz auf rund 3,5 (Konsens 3,5) Milliarden Euro und die bereinigte EBIT-Marge auf rund 14,3 (Konsens 13,0) Prozent. Hier habe sich insbesondere der Preis/Mix-Effekt im Vorjahresvergleich deutlich positiv entwickelt, so Conti. Zudem hätten das gut anlaufende Winterreifengeschäft und niedrigere Fixkosten zur positiven Ergebnisentwicklung beigetragen.
Der Unternehmensbereich Contitech erwirtschaftete einen Umsatz von rund 1,5 (Konsens 1,5) Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 6,6 (Konsens 4,6) Prozent.
Die Prognose für das Gesamtjahr hat den weiteren Angaben zufolge unverändert Bestand.
Die endgültigen Zahlen sollen am 6. November veröffentlicht werden.
Die Continental-Aktie legt zum XETRA-Handel auf Tradegate rund 5,5 Prozent zu.
DOW JONES
