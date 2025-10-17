Continental-Aktie deutlich höher: Continental bestätigt Jahresprognose nach solidem Quartal

Wie der Konzern auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, lag die bereinigte EBIT-Marge mit rund 11,4 Prozent über den 9,5 Prozent, der in einem vom Unternehmen erhobenen Analystenkonsens ermittelt wurden. Der bereinigte Free Cashflow beläuft sich auf rund 0,2 Milliarden (Konsens 113 Millionen) Euro.

Den Konzernumsatz gab Conti mit rund 5,0 (Konsens 4,9) Milliarden Euro an. Im Unternehmensbereich Tires belief sich der Umsatz auf rund 3,5 (Konsens 3,5) Milliarden Euro und die bereinigte EBIT-Marge auf rund 14,3 (Konsens 13,0) Prozent. Hier habe sich insbesondere der Preis/Mix-Effekt im Vorjahresvergleich deutlich positiv entwickelt, so Conti. Zudem hätten das gut anlaufende Winterreifengeschäft und niedrigere Fixkosten zur positiven Ergebnisentwicklung beigetragen.

Der Unternehmensbereich Contitech erwirtschaftete einen Umsatz von rund 1,5 (Konsens 1,5) Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 6,6 (Konsens 4,6) Prozent.

Die Prognose für das Gesamtjahr hat den weiteren Angaben zufolge unverändert Bestand.

Die endgültigen Zahlen sollen am 6. November veröffentlicht werden.

Die Continental-Aktie legt zum XETRA-Handel auf Tradegate rund 5,5 Prozent zu.

DOW JONES