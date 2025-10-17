Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 1.4%  SPI 17’452 1.1%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 24’272 0.4%  Euro 0.9270 0.0%  EStoxx50 5’652 0.8%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 85’969 -2.5%  Dollar 0.7929 0.0%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Trump will mit Putin in Budapest über Ende des Ukraine-Kriegs sprechen
Stellantis-Aktie: Stellantis sucht Produktionslösung für ehemaliges Jeep-Werk in Ontario
Roche-Aktie: Tochter Genentech weitet Vertrieb von Xofluza in den USA aus
Airbus-Aktie: Airbus kommt Übernahme von Spirit AeroSystems näher
Continental-Aktie deutlich höher: Continental bestätigt Jahresprognose nach solidem Quartal
Suche...

Continental Aktie 327809 / US2107712000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen präsentiert 17.10.2025 06:46:00

Continental-Aktie deutlich höher: Continental bestätigt Jahresprognose nach solidem Quartal

Continental-Aktie deutlich höher: Continental bestätigt Jahresprognose nach solidem Quartal

Continental hat im dritten Quartal 2025 sowohl mit der bereinigten EBIT-Marge als auch mit dem bereinigten Free Cashflow die Markterwartungen übertroffen.

Continental
5.05 EUR -4.72%
Kaufen Verkaufen
Wie der Konzern auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, lag die bereinigte EBIT-Marge mit rund 11,4 Prozent über den 9,5 Prozent, der in einem vom Unternehmen erhobenen Analystenkonsens ermittelt wurden. Der bereinigte Free Cashflow beläuft sich auf rund 0,2 Milliarden (Konsens 113 Millionen) Euro.

Den Konzernumsatz gab Conti mit rund 5,0 (Konsens 4,9) Milliarden Euro an. Im Unternehmensbereich Tires belief sich der Umsatz auf rund 3,5 (Konsens 3,5) Milliarden Euro und die bereinigte EBIT-Marge auf rund 14,3 (Konsens 13,0) Prozent. Hier habe sich insbesondere der Preis/Mix-Effekt im Vorjahresvergleich deutlich positiv entwickelt, so Conti. Zudem hätten das gut anlaufende Winterreifengeschäft und niedrigere Fixkosten zur positiven Ergebnisentwicklung beigetragen.

Der Unternehmensbereich Contitech erwirtschaftete einen Umsatz von rund 1,5 (Konsens 1,5) Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von rund 6,6 (Konsens 4,6) Prozent.

Die Prognose für das Gesamtjahr hat den weiteren Angaben zufolge unverändert Bestand.

Die endgültigen Zahlen sollen am 6. November veröffentlicht werden.

Die Continental-Aktie legt zum XETRA-Handel auf Tradegate rund 5,5 Prozent zu.

DOW JONES

Weitere Links:

September 2025: Die Expertenmeinungen zur Continental-Aktie
Continental-Aktie legt trotz anhaltender Nachfrageflaute zu
Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Continental-Aktie

Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com,Continental