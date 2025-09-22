Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Coca-Cola Overweight

Coca-Cola
52.91 CHF -0.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Softdrink-Hersteller sei nicht immun gegen einen Wachstumsabschwung, aber im Branchenvergleich immer noch besser dran, schrieb Andrea Teixeira am Montag im Nachgang der "All-Stars Conference" der Bank./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 79.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 66.43 		Abst. Kursziel*:
18.92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 66.44 		Abst. Kursziel aktuell:
18.90%
Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:04 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
23.07.25 Coca-Cola Buy UBS AG
23.07.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
22.07.25 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
