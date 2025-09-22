Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
52.91CHF
-0.13CHF
-0.24 %
09:00:00
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.09.2025 13:04:49
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 79 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Softdrink-Hersteller sei nicht immun gegen einen Wachstumsabschwung, aber im Branchenvergleich immer noch besser dran, schrieb Andrea Teixeira am Montag im Nachgang der "All-Stars Conference" der Bank./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 12:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 79.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 66.43
|
Abst. Kursziel*:
18.92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 66.44
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.90%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
16.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus (finanzen.ch)
|
15.09.25
|NYSE-Handel Dow Jones in Rot (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
08.09.25
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|13:04
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13:04
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13:04
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|24.07.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.24
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|52.91
|-0.24%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Coca-Cola Overweight
|12:17
|
Bernstein Research
Sanofi Outperform
|12:09
|
DZ BANK
1&1 Halten
|12:08
|
DZ BANK
KRONES Kaufen
|12:07
|
DZ BANK
BASF Kaufen
|12:06
|
DZ BANK
Sartorius vz. Halten
|12:04
|
DZ BANK
Porsche Verkaufen