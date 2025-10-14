Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.10.2025 15:23:26

Coca-Cola Buy

Coca-Cola
53.94 CHF 0.29%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen des Getränkekonzerns zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Angesichts der sich in den entwickelten Märkten moderat abschwächenden Geschäftstrends sowie der konjunkturellen und wetterbedingten Unsicherheiten in einigen wichtigen Schwellenländern dürfte das Umsatzwachstum aus eigener Kraft zwar deutlich geringer ausfallen als das, was die Anleger in den letzten Jahren gewohnt gewesen seien, schrieb Peter Grom in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Damit sollte sich Coca-Cola aber immer noch besser entwickeln als die meisten anderen Wettbewerber./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 05:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 80.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 66.95 		Abst. Kursziel*:
19.49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 66.93 		Abst. Kursziel aktuell:
19.53%
Analyst Name::
Peter Grom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

