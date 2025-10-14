Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
Coca-Cola Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen des Getränkekonzerns zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Angesichts der sich in den entwickelten Märkten moderat abschwächenden Geschäftstrends sowie der konjunkturellen und wetterbedingten Unsicherheiten in einigen wichtigen Schwellenländern dürfte das Umsatzwachstum aus eigener Kraft zwar deutlich geringer ausfallen als das, was die Anleger in den letzten Jahren gewohnt gewesen seien, schrieb Peter Grom in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Damit sollte sich Coca-Cola aber immer noch besser entwickeln als die meisten anderen Wettbewerber./rob/la/he;
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 80.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 66.95
|
Abst. Kursziel*:
19.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 66.93
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.53%
|
Analyst Name::
Peter Grom
|
KGV*:
-
