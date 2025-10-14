Fraport-Aktie aber tiefer: Flughafen Frankfurt profitiert von steigender Nachfrage im September

Da die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg erst Mitte September endeten, waren klassische Urlaubsdestination weiterhin sehr gefragt, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 reisten insgesamt rund 47,6 Millionen Fluggäste über das Rhein-Main-Drehkreuz. Dies entsprach einem Anstieg von 1,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024.

Das Cargo-Volumen stieg im vergangenen Monat um 0,6 Prozent auf 170.505 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag bei 41.997 Starts und Landungen. Das entsprach einem Anstieg von 5,5 Prozent. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,5 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 war das ein Plus von 2,9 Prozent.

Die internationalen Flughäfen im Fraport-Portfolio verzeichneten mehrheitlich Zuwächse. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen fertigten im September insgesamt 5,5 Millionen Passagiere ab, das waren 2,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte um 3,4 Prozent auf rund 5,1 Millionen Fluggäste zu. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,2 Millionen Passagieren erneut fast doppelt so viele wie im Vorjahresmonat, dies war jedoch den massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre im Vorjahresmonat geschuldet. Der dortige Flughafen musste in der Folge für mehrere Monate geschlossen werden. Am Flughafen im peruanischen Lima sank das Aufkommen um 2,8 Prozent auf rund 2,0 Millionen Fluggäste.

Im Dienstagshandel fallen Fraport-Papiere via XETRA zwischenzeitlich um 0,73 Prozent auf 75,30 Euro.

