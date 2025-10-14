Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
14.10.2025 09:33:41
Fraport-Aktie aber tiefer: Flughafen Frankfurt profitiert von steigender Nachfrage im September
Der Flughafen Frankfurt hat im September 6 Millionen Passagiere verzeichnet, das entsprach einem Plus vom 2,2 Prozent gegenüber dem September des Vorjahres.
In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 reisten insgesamt rund 47,6 Millionen Fluggäste über das Rhein-Main-Drehkreuz. Dies entsprach einem Anstieg von 1,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024.
Das Cargo-Volumen stieg im vergangenen Monat um 0,6 Prozent auf 170.505 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag bei 41.997 Starts und Landungen. Das entsprach einem Anstieg von 5,5 Prozent. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,5 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 war das ein Plus von 2,9 Prozent.
Die internationalen Flughäfen im Fraport-Portfolio verzeichneten mehrheitlich Zuwächse. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen fertigten im September insgesamt 5,5 Millionen Passagiere ab, das waren 2,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte um 3,4 Prozent auf rund 5,1 Millionen Fluggäste zu. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten mit 1,2 Millionen Passagieren erneut fast doppelt so viele wie im Vorjahresmonat, dies war jedoch den massiven Überschwemmungen rund um Porto Alegre im Vorjahresmonat geschuldet. Der dortige Flughafen musste in der Folge für mehrere Monate geschlossen werden. Am Flughafen im peruanischen Lima sank das Aufkommen um 2,8 Prozent auf rund 2,0 Millionen Fluggäste.
Im Dienstagshandel fallen Fraport-Papiere via XETRA zwischenzeitlich um 0,73 Prozent auf 75,30 Euro.
DOW JONES
Nachrichten zu Fraport AG
|
08.10.25
|Fraport-Aktie unverändert: Terminal 3 am Flughafen Frankfurt geht am 22. April 2026 in Betrieb (Dow Jones)
|
07.10.25
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Handel in Frankfurt: MDAX steigt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Fraport-Aktie (finanzen.net)
|
24.09.25
|EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.09.25
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
|07:52
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|11.09.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
