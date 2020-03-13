Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fraport Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 73 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf die europäischen Infrastrukturunternehmen bevorzugt Elodie Rall Mautstraßen gegenüber Flughäfen und sieht nun Ferrovial als die aussichtsreichste Aktie. Die wahrscheinliche Verlängerung der französischen Zusatzsteuer dürfte den größten Einfluss auf die Betreiber französischer Mautstrecken haben, weshalb sich bei Vinci und Eiffage wieder Potenzial ergebe, schrieb sie in ihrer am Donnerstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Dagegen sehe sie die Flughafenbetreiber wegen anstehender Regulierungsverhandlungen und künftig wohl höherer Investitionen nun kritischer./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Neutral
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
71.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.89%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
71.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.89%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
01.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
31.08.25
|Fraport-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten (finanzen.net)
|
29.08.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
29.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
27.08.25
|EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.08.25
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
22.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
|08:13
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Fraport Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.05.25
|Fraport Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Fraport Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|41.67
|-49.44%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:44
|
Warburg Research
Ceconomy St. Sell
|08:27
|
UBS AG
Roche Buy
|08:15
|
JP Morgan Chase & Co.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|08:14
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|08:13
|
JP Morgan Chase & Co.
Fraport Neutral
|08:13
|
JP Morgan Chase & Co.
VINCI Overweight
|08:12
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight