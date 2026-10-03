Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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03.10.2026 12:23:11
FAA stuft Softwarefehler der Boeing 737 Max als unbedenklich ein
Boeing 737 Max stellt nach Einschätzung der US-Luftfahrtbehörde FAA kein Sicherheitsrisiko dar. Damit fällt eine späte Hürde für die Zulassung der Max 10. Diese könnte nun schon in wenigen Wochen folgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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