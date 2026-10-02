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02.10.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing steigt am Freitagabend

Boeing Aktie News: Boeing steigt am Freitagabend

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 192,72 USD zu.

Boeing
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Um 20:26 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 192,72 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'108 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 195,21 USD. Bei 194,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 513'831 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 31,90 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,173 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Boeing liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Am 27.10.2027 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,006 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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