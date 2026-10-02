Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 193,08 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'227 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 195,21 USD. Bei 194,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 221'589 Boeing-Aktien.

Am 28.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 254,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 176,87 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,173 USD aus. Am 28.07.2026 lud Boeing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,92 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 24.56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 22.75 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2026 -1,006 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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