SMI 12'482 -0.9%  SPI 17'144 -1.0%  Dow 46'046 -1.2%  DAX 23'173 -1.8%  Euro 0.9259 0.4%  EStoxx50 5'534 -1.9%  Gold 4'066 0.5%  Bitcoin 74'756 2.0%  Dollar 0.7998 0.5%  Öl 64.1 0.1% 
Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

18.11.2025 17:58:21

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schliesst im Minus

Der Euro STOXX 50 bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Siemens Energy
100.59 CHF -3.74%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsschluss sank der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1.90 Prozent auf 5’533.53 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4.873 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.535 Prozent auf 5’610.75 Punkte an der Kurstafel, nach 5’640.94 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5’509.10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’610.75 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Stand von 5’607.39 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2025, den Stand von 5’434.64 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2024, den Stand von 4’790.33 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 12.52 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’818.07 Punkten. Bei 4’540.22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 2.80 Prozent auf 209.30 EUR), Rheinmetall (-0.41 Prozent auf 1’716.00 EUR), Enel (-0.54 Prozent auf 9.04 EUR), Allianz (-0.72 Prozent auf 359.60 EUR) und SAP SE (-0.80 Prozent auf 205.35 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-6.39 Prozent auf 106.95 EUR), Deutsche Bank (-4.28 Prozent auf 29.50 EUR), Infineon (-4.06 Prozent auf 32.99 EUR), adidas (-3.81 Prozent auf 153.90 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.40 Prozent auf 56.53 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 8’340’662 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 338.802 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Bayer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7.59 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

