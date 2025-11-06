Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
96.37CHF
-2.40CHF
-2.43 %
13:34:42
BRXC
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen mit einem Kursziel von 91,50 Euro auf "Neutral" belassen. Akash Gupta erwähnte am Freitag in seinem Ausblick auf die Resultate des vierten Geschäftsquartals das günstige Nachfrageumfeld, in dem der Energietechnik-Konzern unterwegs sei. Er wies aber zugleich auch darauf hin, dass der Analystenkonsens schon anspruchsvoller geworden sei./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Siemens Energy AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
91.50 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
104.50 €
Abst. Kursziel*:
-12.44%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
102.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
-10.91%
Analyst Name::
Akash Gupta
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
