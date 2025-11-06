Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

96.37
CHF
-2.40
CHF
-2.43 %
13:34:42
BRXC
07.11.2025 12:43:20

Siemens Energy Neutral

Siemens Energy
96.37 CHF -2.43%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen mit einem Kursziel von 91,50 Euro auf "Neutral" belassen. Akash Gupta erwähnte am Freitag in seinem Ausblick auf die Resultate des vierten Geschäftsquartals das günstige Nachfrageumfeld, in dem der Energietechnik-Konzern unterwegs sei. Er wies aber zugleich auch darauf hin, dass der Analystenkonsens schon anspruchsvoller geworden sei./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

