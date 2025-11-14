Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
102.44CHF
2.58CHF
2.58 %
11:27:07
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 10:50:13
Siemens Energy Buy
Siemens Energy
102.44 CHF 2.58%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy nach den neuen Mittelfristzielen von 115 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray sieht laut seinem am Freitag vorliegenden Kommentar nun gut 15 Prozent Spielraum für den operativen Ergebniskonsens für das Geschäftsjahr 2028./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
111.15 €
|
Abst. Kursziel*:
7.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
111.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.29%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
11:57
|Siemens Energy erhöht Mittelfristziel erneut - Aktie hebt ab (AWP)
|
11:21
|Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand (Financial Times)
|
10:53
|Siemens Energy-Aktie zweistellig höher: Mittelfristige Prognose wird optimistischer (finanzen.ch)
|
10:45
|Siemens-Energy-Chef: Gaskraftwerke-Bau in Deutschland wird 'Fotofinish' (AWP)
|
10:28
|COMPANY TALK/Siemens Gamesa verbessert sich nicht linear (Dow Jones)
|
09:28
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Start im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|10:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:05
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|10:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:05
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|10:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|07:04
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07:04
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|06:59
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|07:05
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|102.44
|2.58%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:18
|
Deutsche Bank AG
Bilfinger Buy
|11:09
|
UBS AG
Swiss Re Buy
|11:04
|
UBS AG
Richemont Buy
|11:00
|
Deutsche Bank AG
Dürr Hold
|10:57
|
Deutsche Bank AG
Sixt Buy
|10:50
|
Deutsche Bank AG
Siemens Energy Buy
|10:44
|
Deutsche Bank AG
PATRIZIA Buy