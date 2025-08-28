Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’193 -0.1%  SPI 16’919 -0.2%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’023 -0.1%  Euro 0.9333 0.0%  EStoxx50 5’396 0.1%  Gold 3’397 0.0%  Bitcoin 90’428 1.4%  Dollar 0.8001 -0.3%  Öl 67.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Palantir-Aktie im Blick: NVIDIA-Zahlen bestätigen starke KI-Nachfrage
Kursrutsch gestoppt? DroneShield-Aktie erholt sich nach Quartalszahlen
NVIDIA-Aktie dennoch in Rot: NVIDIA mit Umsatz- und Gewinnplus
Darum neigt der Franken zu leichter Stärke - sonst kaum Bewegung
SoftwareONE-Aktie tiefrot: SoftwareONE plant nach Umsatzverlust wieder Wachstum
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 28.08.2025 12:26:34

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Europa mittags.

Deutsche Telekom
29.74 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.10 Prozent auf 5’398.66 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.506 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.101 Prozent stärker bei 5’398.54 Punkten, nach 5’393.07 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5’398.54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’430.81 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1.49 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5’337.58 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2025, einen Stand von 5’378.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’913.03 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 9.78 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’568.19 Punkte. Bei 4’540.22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Stellantis (+ 2.32 Prozent auf 8.37 EUR), Siemens (+ 1.57 Prozent auf 236.65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.33 Prozent auf 53.98 EUR), BMW (+ 1.10 Prozent auf 90.46 EUR) und Infineon (+ 0.96 Prozent auf 36.25 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1.01 Prozent auf 31.38 EUR), Bayer (-0.95 Prozent auf 28.15 EUR), Deutsche Börse (-0.90 Prozent auf 253.40 EUR), Enel (-0.65 Prozent auf 7.97 EUR) und Rheinmetall (-0.61 Prozent auf 1’625.50 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 590’085 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270.013 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.86 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?