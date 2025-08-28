Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mit positivem Vorzeichen

Um 12:08 Uhr erhöht sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.10 Prozent auf 5’398.66 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.506 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.101 Prozent stärker bei 5’398.54 Punkten, nach 5’393.07 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5’398.54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’430.81 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1.49 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5’337.58 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2025, einen Stand von 5’378.39 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’913.03 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 9.78 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’568.19 Punkte. Bei 4’540.22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Stellantis (+ 2.32 Prozent auf 8.37 EUR), Siemens (+ 1.57 Prozent auf 236.65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.33 Prozent auf 53.98 EUR), BMW (+ 1.10 Prozent auf 90.46 EUR) und Infineon (+ 0.96 Prozent auf 36.25 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1.01 Prozent auf 31.38 EUR), Bayer (-0.95 Prozent auf 28.15 EUR), Deutsche Börse (-0.90 Prozent auf 253.40 EUR), Enel (-0.65 Prozent auf 7.97 EUR) und Rheinmetall (-0.61 Prozent auf 1’625.50 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 590’085 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270.013 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.86 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch