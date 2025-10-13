Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
83.80CHF
1.14CHF
1.38 %
13.10.2025
14.10.2025 08:02:23
Volkswagen (VW) vz Outperform
Volkswagen
83.80 CHF 1.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Markterwartungen für das dritte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025 erschienen auf Basis der jüngsten Äußerungen des Autobauers zur Geschäftsentwicklung vernünftig, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
89.00 €
|
Abst. Kursziel*:
46.07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
90.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.61%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
