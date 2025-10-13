Volkswagen 83.80 CHF 1.38% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Markterwartungen für das dritte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025 erschienen auf Basis der jüngsten Äußerungen des Autobauers zur Geschäftsentwicklung vernünftig, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:21 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.