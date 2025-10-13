Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'434 -0.4%  SPI 17'135 -0.5%  Dow 46'068 1.3%  DAX 24'188 -0.8%  Euro 0.9288 -0.2%  EStoxx50 5'520 -0.9%  Gold 4'125 0.4%  Bitcoin 89'838 -3.1%  Dollar 0.8040 0.0%  Öl 62.3 -1.8% 
Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

83.80
CHF
1.14
CHF
1.38 %
13.10.2025
BRXC
14.10.2025 08:02:23

Volkswagen (VW) vz Outperform

Volkswagen
83.80 CHF 1.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Markterwartungen für das dritte Quartal sowie das Gesamtjahr 2025 erschienen auf Basis der jüngsten Äußerungen des Autobauers zur Geschäftsentwicklung vernünftig, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/mis/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
130.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
89.00 € 		Abst. Kursziel*:
46.07%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
90.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43.61%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

