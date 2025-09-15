Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen mit Blick auf eine hauseigene Industriekonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Autobauer navigiere durch ein schwieriges Terrain mit dem Fokus auf die Lokalisierung der Produktion, die Bewältigung der Auswirkungen von Zöllen und die Weiterentwicklung seiner Software- und Elektro-Strategien, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kostensenkungsmaßnahmen und neue Initiativen in China sollten in den nächsten 12 bis 18 Monaten Früchte tragen./gl/men;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
117.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
99.98 €
Abst. Kursziel*:
17.02%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
98.78 €
Abst. Kursziel aktuell:
18.45%
Analyst Name::
Tom Narayan
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
13:43
|VW unterbricht Produktion leichter Nutzfahrzeuge in Hannover für eine Woche (Dow Jones)
12:20
|VW pausiert Nutzfahrzeugproduktion in Hannover (Spiegel Online)
16.09.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
16.09.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
16.09.25
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
16.09.25
|DAX 40-Wert Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
16.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
15.09.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)