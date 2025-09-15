Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’004 -0.1%  SPI 16’711 0.0%  Dow 45’758 -0.3%  DAX 23’379 0.2%  Euro 0.9318 -0.1%  EStoxx50 5’375 0.0%  Gold 3’678 -0.3%  Bitcoin 91’361 -0.5%  Dollar 0.7867 0.0%  Öl 68.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Standard Chartered mit Mega-Ausblick- Ethereum bis 2028 bei 25.000 Dollar?
Deutsche Bank-Aktie mit Verlusten: Grundkapital durch weiteres Aktienrückkaufprogramm reduziert
Dätwyler-Aktie leichter: Beteiligung an neuem 5G- und KI-Innovationshub in Biel
NVIDIA-Aktie bleibt Favorit: Analysten heben Kursziele an
Logitech-Aktie in Grün: Gründer will mehr Zukunftsvisionen vom Konzern
Suche...

Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039

94.90
CHF
0.13
CHF
0.14 %
15.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2025 13:41:05

Volkswagen (VW) vz Sector Perform

Volkswagen
94.90 CHF 0.14%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen mit Blick auf eine hauseigene Industriekonferenz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Der Autobauer navigiere durch ein schwieriges Terrain mit dem Fokus auf die Lokalisierung der Produktion, die Bewältigung der Auswirkungen von Zöllen und die Weiterentwicklung seiner Software- und Elektro-Strategien, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kostensenkungsmaßnahmen und neue Initiativen in China sollten in den nächsten 12 bis 18 Monaten Früchte tragen./gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 06:27 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Volkswagen

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Volkswagen-Kurs >5 >10 >20
Fallender Volkswagen-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Sector Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
117.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
99.98 € 		Abst. Kursziel*:
17.02%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
98.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.45%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten