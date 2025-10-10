Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
10.10.2025 12:26:42
Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer
Am Freitagmittag halten sich die Anleger in Europa zurück.
Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0.09 Prozent auf 5’620.56 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4.832 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.058 Prozent stärker bei 5’628.83 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’625.56 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’614.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’648.59 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 0.612 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 10.09.2025, einen Wert von 5’361.47 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.07.2025, bei 5’438.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2024, wies der Euro STOXX 50 4’970.34 Punkte auf.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14.29 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’674.55 Punkten. Bei 4’540.22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 2.00 Prozent auf 28.77 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.96 Prozent auf 54.21 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.67 Prozent auf 39.13 EUR), BASF (+ 0.63 Prozent auf 43.24 EUR) und Enel (+ 0.56 Prozent auf 8.33 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-2.64 Prozent auf 106.85 EUR), Rheinmetall (-2.10 Prozent auf 1’864.00 EUR), Airbus SE (-0.81 Prozent auf 203.00 EUR), Eni (-0.69 Prozent auf 15.24 EUR) und Infineon (-0.63 Prozent auf 32.97 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 935’108 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 330.159 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Bayer-Aktie präsentiert mit 6.17 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 6.85 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nordea Bank Abp Registered-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayer
|
12:26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt mittags (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|02.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
|15.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.04.24
|Nordea Bank Abp Registered Shs Hold
|Jefferies & Company Inc.
Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
Dividenden, Wachstum oder ETFs
Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.
💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5’621.60
|-0.07%
Börse aktuell - Live TickerSMI zum Wochenschluss zurückhaltend -- DAX etwas leichter -- Asiens Märkte gehen mit Verlusten ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag verhalten, während der deutsche Leitindex leichte Verluste einbüßt. Zum Wochenschluss ging es an den Börsen in Fernost derweil nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}