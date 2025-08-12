|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: NVIDIA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Das sind die Prognosen der Analysten für die anstehende NVIDIA-Bilanz.
NVIDIA wird voraussichtlich am 27.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 44 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,000 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 45 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 45,76 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 52,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 30,04 Milliarden USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 57 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,37 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,94 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 55 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 202,01 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 130,50 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
