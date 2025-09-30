Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag

Um 17:59 Uhr verliert der S&P 500 im NYSE-Handel 0.10 Prozent auf 6’654.83 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 52.163 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.078 Prozent leichter bei 6’656.03 Punkten in den Handel, nach 6’661.21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 6’661.57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’641.00 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 6’460.26 Punkten bewertet. Der S&P 500 wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Wert von 6’204.95 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, den Stand von 5’762.48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 13.40 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 6’699.52 Punkte. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Lamb Weston (+ 4.58 Prozent auf 58.22 USD), Omnicom Group (+ 4.32 Prozent auf 82.55 USD), Interpublic Group of Cos (+ 4.28 Prozent auf 28.25 USD), Lumen Technologies (+ 4.24 Prozent auf 6.14 USD) und Dell Technologies (+ 3.29 Prozent auf 138.30 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Albemarle (-7.15 Prozent auf 80.67 USD), Capital One Financial (-5.75 Prozent auf 210.74 USD), Synchrony Financial (-4.90 Prozent auf 69.73 USD), Paycom Software (-4.85 Prozent auf 207.58 USD) und PayPal (-4.56 Prozent auf 57.72 EUR).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 28’870’979 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.689 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

