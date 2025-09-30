Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.12 Prozent schwächer bei 22’564.94 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.048 Prozent auf 22’580.36 Punkte an der Kurstafel, nach 22’591.15 Punkten am Vortag.

Bei 22’493.96 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 22’613.39 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Wert von 21’455.55 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 20’369.73 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, den Stand von 18’189.17 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17.03 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 22’801.90 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14’784.03 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Donegal Group B (+ 5.83 Prozent auf 17.25 USD), Repligen (+ 3.79 Prozent auf 128.79 USD), Neogen (+ 3.22 Prozent auf 5.77 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 2.74 Prozent auf 19.71 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 2.44 Prozent auf 4.20 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Sangamo Therapeutics (-7.77 Prozent auf 0.65 USD), Grupo Financiero Galicia (-5.70 Prozent auf 27.79 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4.94 Prozent auf 4.62 USD), Innodata (-4.70 Prozent auf 72.37 USD) und AXT (-4.50 Prozent auf 4.67 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 28’870’979 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.689 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

