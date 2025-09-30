Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’109 0.9%  SPI 16’749 0.7%  Dow 46’333 0.0%  DAX 23’881 0.6%  Euro 0.9346 -0.1%  EStoxx50 5’530 0.4%  Gold 3’844 0.3%  Bitcoin 90’118 -1.2%  Dollar 0.7959 -0.2%  Öl 67.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Bank of America traut der Satelliten-Aktie AST SpaceMobile kräftiges Wachstum zu
Lufthansa-Aktie verliert: Piloten zum Streik bereit
Die Expertenmeinungen zur AXA-Aktie im September 2025
Knorr-Bremse-Aktie: Experten empfehlen Knorr-Bremse im September mehrheitlich zum Kauf
Suche...
200.- Saxo-Deal

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 30.09.2025 18:02:07

Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt am Dienstagmittag

Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt am Dienstagmittag

Aktuell ziehen sich die Anleger in New York zurück.

NVIDIA
149.04 CHF 2.35%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.26 Prozent tiefer bei 46’196.03 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 18.561 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.021 Prozent auf 46’306.34 Punkte an der Kurstafel, nach 46’316.07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46’382.61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 46’103.39 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der Dow Jones 45’544.88 Punkte auf. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 44’094.77 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 42’330.15 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 8.97 Prozent. Bei 46’714.27 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 2.99 Prozent auf 80.93 USD), NVIDIA (+ 2.19 Prozent auf 185.84 USD), Verizon (+ 1.21 Prozent auf 43.78 USD), IBM (+ 1.18 Prozent auf 283.11 USD) und Amgen (+ 0.97 Prozent auf 276.63 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil American Express (-2.87 Prozent auf 332.47 USD), Salesforce (-2.69 Prozent auf 238.50 USD), Boeing (-1.75 Prozent auf 213.28 USD), Goldman Sachs (-1.64 Prozent auf 790.90 USD) und Amazon (-1.53 Prozent auf 218.76 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 28’870’979 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.689 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.32 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?