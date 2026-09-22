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OHB Aktie 1158963 / DE0005936124

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22.09.2026 09:30:04

EQS-News: OHB SE wird Teil des TecDAX

OHB
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EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges
OHB SE wird Teil des TecDax

22.09.2026 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bremen, 22. September 2026. Der Indexanbieter STOXX hat im Zuge der planmässigen Indexüberprüfung am 3. September die Aufnahme der OHB SE (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) in den TecDAX mit Wirkung zum 21. September bekannt gegeben. OHB ersetzt dort die CANCOM SE.

Die Aufnahme in den TecDAX unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung der OHB SE sowie die hohe Relevanz des Unternehmens für den deutschen Technologie- und Kapitalmarkt. Der TecDAX umfasst die 30 grössten und liquidesten deutschen Technologieunternehmen und zählt zu den wichtigsten Aktienindizes des Landes.

Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE, sagt: „Nachdem wir bereits im letzten Monat in den SDAX aufgenommen wurden, stellt die Aufnahme in den TecDAX eine weitere bedeutende Anerkennung der Entwicklung von OHB in den vergangenen Jahren dar. Sie sorgt für eine noch höhere Sichtbarkeit unseres Unternehmens bei nationalen und internationalen Investoren und spiegelt die zunehmende Bedeutung der europäischen Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie wider.“

Das Unternehmen erwartet durch die Aufnahme eine weitere Steigerung seiner Wahrnehmung am Kapitalmarkt sowie eine zusätzliche Verbesserung der Handelbarkeit seiner Aktie. Die operative und strategische Ausrichtung der OHB SE bleibt unverändert auf nachhaltiges Wachstum, technologische Innovation und die Stärkung ihrer Position als eines der führenden europäischer Raumfahrt- und Technologieunternehmen ausgerichtet. Mit seiner starken technologischen Positionierung und einer gut gefüllten Projektpipeline von rund EUR 20 Mrd. sieht sich OHB gut aufgestellt, um die eigene Wachstumsstrategie konsequent weiterzuverfolgen. In einem Umfeld dynamischen Wachstums, getrieben durch geopolitische Verschiebungen, wachsende Verteidigungsbudgets und einen erneuerten europäischen Fokus auf technologische Souveränität, verfolgt OHB das Ziel, die Entwicklung einer souveränen europäischen Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie aktiv mitzugestalten und gleichzeitig langfristigen Wert für seine Stakeholder zu schaffen.

Für die konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns wird für das laufende Geschäftsjahr ein Wert von rund EUR 1.400 Mio. erwartet. Die bereinigte EBITDA-Marge soll einen Wert zwischen 10,5 % und 11,0 % erreichen. OHB sieht sich gut aufgestellt, um die mittelfristigen Ziele von einer Gesamtleistung von mehr als EUR 4,0 Mrd. und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 13 % zu erreichen.
Kontakt:

Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de
Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de

22.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Telefon: +49 421 2020 8
E-Mail: info@ohb.de
Internet: www.ohb.de
ISIN: DE0005936124
WKN: 593612
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 391200Y9EA2FRAPKRQ70
EQS News ID: 2403056

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2403056  22.09.2026 CET/CEST

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