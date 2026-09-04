Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter

Am Freitag fällt der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0.35 Prozent auf 53’496.14 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.858 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.702 Prozent auf 53’309.17 Punkte an der Kurstafel, nach 53’686.11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53’466.76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 53’635.35 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0.063 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Wert von 54’085.88 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51’561.93 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 45’621.29 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 10.57 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 2.04 Prozent auf 233.10 USD), Caterpillar (+ 1.38 Prozent auf 811.21 USD), Cisco (+ 1.17 Prozent auf 109.88 USD), Walmart (+ 0.54 Prozent auf 109.01 USD) und 3M (+ 0.23 Prozent auf 168.70 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Nike (-1.73 Prozent auf 38.10 USD), Chevron (-1.64 Prozent auf 207.85 USD), Salesforce (-1.37 Prozent auf 260.80 USD), McDonalds (-1.08 Prozent auf 256.83 USD) und Microsoft (-1.07 Prozent auf 504.67 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 5’311’076 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.651 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.98 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.21 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch