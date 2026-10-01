SMI 998089 / CH0009980894
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01.10.2026 09:28:20
Börse Zürich: SMI liegt zum Start im Minus
Der SMI fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.
Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0.92 Prozent leichter bei 13’703.43 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.568 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.794 Prozent tiefer bei 13’720.53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13’830.34 Punkten am Vortag.
Bei 13’720.53 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13’695.14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SMI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 2.36 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, stand der SMI bei 14’334.79 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 14’114.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der SMI einen Wert von 12’360.13 Punkten auf.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3.44 Prozent zu. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SMI aktuell
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 0.52 Prozent auf 84.86 CHF), Galderma (+ 0.51 Prozent auf 166.70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.40 Prozent auf 79.74 CHF), Amrize (+ 0.35 Prozent auf 31.48 CHF) und Alcon (-0.11 Prozent auf 53.92 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-2.07 Prozent auf 175.40 CHF), Sika (-1.63 Prozent auf 181.00 CHF), UBS (-1.29 Prozent auf 39.77 CHF), Zurich Insurance (-1.13 Prozent auf 560.60 CHF) und Swiss Life (-1.12 Prozent auf 883.60 CHF).
Diese SMI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 387’591 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 293.432 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus
Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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