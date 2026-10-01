TecDAX-Wert OHB SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OHB SE von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der OHB SE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 42.75 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OHB SE-Aktie investiert, befänden sich nun 233.918 OHB SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 178.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41’637.43 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 316.37 Prozent.

Zuletzt ergab sich für OHB SE eine Börsenbewertung in Höhe von 3.72 Mrd. Euro. OHB SE-Anteile wurde am 13.03.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des OHB SE-Papiers bei 10.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch