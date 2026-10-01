OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
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|Lukratives OHB SE-Investment?
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01.10.2026 10:02:04
TecDAX-Wert OHB SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OHB SE von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen OHB SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der OHB SE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 42.75 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OHB SE-Aktie investiert, befänden sich nun 233.918 OHB SE-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 178.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41’637.43 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 316.37 Prozent.
Zuletzt ergab sich für OHB SE eine Börsenbewertung in Höhe von 3.72 Mrd. Euro. OHB SE-Anteile wurde am 13.03.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des OHB SE-Papiers bei 10.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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● Hebelprodukte und Margin Calls
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