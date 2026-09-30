OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die OHB SE-Aktie im September 2026 ein
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der OHB SE-Aktie preis.
4 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 343,50 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 165,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der OHB SE-Aktie von 178,00 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|358,00 EUR
|101,12
|29.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|358,00 EUR
|101,12
|28.09.2026
|Deutsche Bank AG
|300,00 EUR
|68,54
|25.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|358,00 EUR
|101,12
|25.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu OHB SE
|
10:02
|TecDAX-Wert OHB SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OHB SE von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.09.26
|So schätzen die Analysten die OHB SE-Aktie im September 2026 ein (finanzen.net)
|
30.09.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)