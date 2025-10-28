Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
28.10.2025 16:10:03

EQS-News: Gerresheimer: Uwe Röhrhoff übernimmt als Interims-CEO für Dietmar Siemssen

Gerresheimer
26.39 CHF -2.79%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Personalie
Gerresheimer: Uwe Röhrhoff übernimmt als Interims-CEO für Dietmar Siemssen

28.10.2025 / 16:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Gerresheimer: Uwe Röhrhoff übernimmt als Interims-CEO für Dietmar Siemssen

  • Industrieexperte mit langjähriger Branchenerfahrung, darunter rund 26 Jahre aus Managementpositionen bei Gerresheimer
  • Dietmar Siemssen legt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt als CEO nieder
  • Personelle Neuaufstellung des Vorstands

Düsseldorf, 28. Oktober 2025. Der Aufsichtsrat der Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat Uwe Röhrhoff mit Wirkung zum 1. November 2025 als Interims-CEO in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Er folgt auf Dietmar Siemssen, der im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt als CEO der Gerresheimer AG zum 31. Oktober 2025 niederlegt. Uwe Röhrhoff kennt Gerresheimer aus seiner vorherigen rund 26jährigen Tätigkeit für das Unternehmen von 1991 bis 2017. 2003 wurde er in den Vorstand berufen, in den Jahren 2010 bis 2017 leitete er Gerresheimer als CEO. Zuletzt war er als Berater und Aufsichtsrat für verschiedene Unternehmen tätig. Aufsichtsratsmandate hält der erfahrene Industrieexperte unter anderem bei Klöckner & Co. SE sowie Röchling SE & Co. KG. Die Berufung von Uwe Röhrhoff zum Interim-CEO schliesst die personelle Neuaufstellung des Vorstands der Gerresheimer zunächst ab.  

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Uwe Röhrhoff einen ausgewiesenen Branchenexperten als Interims-CEO gewinnen konnten“, so Dr. Axel Herberg, Aufsichtsratsvorsitzender der Gerresheimer AG. „Als ehemaliger CEO der Gerresheimer ist er ein exzellenter Kenner des Unternehmens und versteht das Geschäft und seine Herausforderungen sehr genau.“

Dietmar Siemssen legt sein Amt als CEO nach sieben Jahren nieder

Röhrhoff folgt auf Dietmar Siemssen, der im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt als CEO nach sieben Jahren zum 31. Oktober niederlegt. Er macht so den Weg für eine personelle Neuaufstellung an der Spitze des MDAX-Unternehmens frei.

„Wir danken Dietmar Siemssen für sein Engagement und seinen Beitrag zur strategischen Weiterentwicklung der Gerresheimer“, so Dr. Axel Herberg. „Das Unternehmen hat sich unter seiner Führung vom Volumenanbieter zum Anbieter für hochwertige Systeme und Lösungen für die Pharma- und Biotechbranche gewandelt.“

Neu formierter Vorstand

Die Berufung von Uwe Röhrhoff zum Interim-CEO schliesst die personelle Neuaufstellung des Vorstands der Gerresheimer zunächst ab. Im September 2025 hatte Wolf Lehmann Dr. Bernd Metzner als CFO abgelöst. Zum 1. November 2025 folgt nun Uwe Röhrhoff auf Dietmar Siemssen als CEO sowie Achim Schalk auf Dr. Lukas Burkhard als Mitglied des Vorstandes.  

 

Über Gerresheimer 
Gerresheimer ist als innovativer System- und Lösungsanbieter der globale Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Drug-Containment-Lösungen inklusive Verschlüsse und Zubehör, sowie Drug-Delivery-Systemen, Medizinprodukten und Lösungen für die Gesundheitsbranche an. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem digitale Lösungen für die Therapiebegleitung, Medikamentenpumpen, Spritzen, Pens, Autoinjektoren und Inhalatoren sowie Injektionsfläschchen, Karpulen, Ampullen, Tablettenbehälter, Infusions-, Tropf- und Sirupflaschen. Gerresheimer sorgt dafür, dass Medikamente sicher zum Patienten gelangen und zuverlässig verabreicht werden können. Gerresheimer unterstützt seine Kunden mit umfassenden Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette und der Adressierung der wachsenden Nachfrage nach mehr Nachhaltigkeit. Mit über 40 Produktionsstandorten in 16 Ländern in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert vor Ort für die regionalen Märkte. Die Gruppe erwirtschaftete zusammen mit Bormioli Pharma 2024 einen Umsatz von rund 2,4 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell rund 13.600 Mitarbeitende. Die Gerresheimer AG notiert im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: DE000A0LD6E6).
www.gerresheimer.com

 

Kontakt Gerresheimer AG

Presse  
Jutta Lorberg
Head of Corporate Communication
T +49 211 6181 264
jutta.lorberg@gerresheimer.com                 		 Marion Stolzenwald
Senior Manager Corporate Communication
T +49 172 2424185
marion.stolzenwald@gerresheimer.com
 
Investor Relations		  
Guido Pickert
Vice President Investor Relations
T +49 211 6181 220
gerresheimer.ir@gerresheimer.com
 		 Thomas Rosenke
Senior Manager Investor Relations
T +49 211 6181-187
gerresheimer.ir@gerresheimer.com
 

28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerresheimer AG
Peter-Müller-Str. 3
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49-(0)211/61 81-00
Fax: +49-(0)211/61 81-121
E-Mail: gerresheimer.ir@gerresheimer.com
Internet: http://www.gerresheimer.com
ISIN: DE000A0LD6E6
WKN: A0LD6E
Indizes: MDAX (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2219976

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219976  28.10.2025 CET/CEST

