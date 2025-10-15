EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.10.2025 / 16:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Konrad Nachname(n): Finkenzeller

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

PATRIZIA SE

b) LEI

5299002NZCMF1NIHZ018

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 7,5100 EUR 7.494,9800 EUR 7,5200 EUR 5.715,2000 EUR 7,5300 EUR 8.885,4000 EUR 7,5400 EUR 7.638,0200 EUR 7,5500 EUR 20.339,7000 EUR 7,5600 EUR 10.243,8000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 7,5396 EUR 60.317,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

15.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com





