15.10.2025 16:29:14

EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Kauf

PATRIZIA
7.89 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.10.2025 / 16:28 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Konrad
Nachname(n): Finkenzeller

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Geschäftsführender Direktor

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PATRIZIA SE

b) LEI
5299002NZCMF1NIHZ018 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,5100 EUR 7.494,9800 EUR
7,5200 EUR 5.715,2000 EUR
7,5300 EUR 8.885,4000 EUR
7,5400 EUR 7.638,0200 EUR
7,5500 EUR 20.339,7000 EUR
7,5600 EUR 10.243,8000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,5396 EUR 60.317,1000 EUR

e) Datum des Geschäfts
13.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


15.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: PATRIZIA SE
Fuggerstrasse 20
86150 Augsburg
Deutschland
Internet: www.patrizia.ag



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101296  15.10.2025 CET/CEST





