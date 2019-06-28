PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Bei genauerem Hinsehen sei das Zahlenwerk durchwachsen ausgefallen, schrieb Philipp Kaiser in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. So habe das operative Ergebnis (Ebitda) vor allem von mehr Kosteneffizienz profitiert. Das belege zwar, dass das Unternehmen seien Hausaufgaben mache.Maßnahmen zur Kostensenkung seien allerdings nur begrenzt möglich. Das größte Potenzial dürfte hier schon gehoben sein./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
PATRIZIA SE
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
7.13 €
Abst. Kursziel*:
40.25%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
7.25 €
Abst. Kursziel aktuell:
37.93%
Analyst Name::
Philipp Kaiser
KGV*:
-
