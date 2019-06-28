Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3

20.02
CHF
0.24
CHF
1.21 %
28.06.2019
SWX
12.11.2025 10:08:58

PATRIZIA SE Buy

PATRIZIA
6.69 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Bei genauerem Hinsehen sei das Zahlenwerk durchwachsen ausgefallen, schrieb Philipp Kaiser in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. So habe das operative Ergebnis (Ebitda) vor allem von mehr Kosteneffizienz profitiert. Das belege zwar, dass das Unternehmen seien Hausaufgaben mache.Maßnahmen zur Kostensenkung seien allerdings nur begrenzt möglich. Das größte Potenzial dürfte hier schon gehoben sein./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.13 € 		Abst. Kursziel*:
40.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.93%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse