PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3

20.02
CHF
0.24
CHF
1.21 %
28.06.2019
SWX
14.11.2025 10:44:13

PATRIZIA SE Buy

PATRIZIA
6.70 CHF -1.66%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 10,40 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Immobilienunternehmens sei im dritten Quartal stark gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Kostensenkungen und Effizienzmaßnahmen hätten dazu beigetragen./mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.28 € 		Abst. Kursziel*:
51.10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50.07%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

