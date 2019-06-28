PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
20.02CHF
0.24CHF
1.21 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 10:44:13
PATRIZIA SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 10,40 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Immobilienunternehmens sei im dritten Quartal stark gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Kostensenkungen und Effizienzmaßnahmen hätten dazu beigetragen./mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.28 €
|
Abst. Kursziel*:
51.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.07%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PATRIZIA SE
Analysen zu PATRIZIA SE
|10:44
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.05.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|24.03.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.08.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|PATRIZIA SE
|20.02
|1.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:18
|
Deutsche Bank AG
Bilfinger Buy
|11:09
|
UBS AG
Swiss Re Buy
|11:04
|
UBS AG
Richemont Buy
|11:00
|
Deutsche Bank AG
Dürr Hold
|10:57
|
Deutsche Bank AG
Sixt Buy
|10:50
|
Deutsche Bank AG
Siemens Energy Buy
|10:44
|
Deutsche Bank AG
PATRIZIA Buy