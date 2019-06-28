PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
20.02CHF
0.24CHF
1.21 %
28.06.2019
SWX
10.11.2025 19:10:38
PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Bei dem Immobilienunternehmen verlagere sich der Fokus auf das Jahr 2026 und darüber hinaus, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass mit den anstehenden Quartalszahlen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt wird./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 09:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
