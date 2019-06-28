PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
20.02CHF
0.24CHF
1.21 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.11.2025 10:43:07
PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Kostenbasis der Gesellschaft sei nun passend für ein geringeres Aktivitätsniveau, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
9.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.21 €
|
Abst. Kursziel*:
31.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.32%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu PATRIZIA SE
Analysen zu PATRIZIA SE
|10:43
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:43
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:43
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.05.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|24.03.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.08.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|PATRIZIA SE
|20.02
|1.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:46
|
Deutsche Bank AG
Santander Buy
|10:43
|
Warburg Research
Energiekontor Buy
|10:43
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
PATRIZIA Buy
|10:42
|
Deutsche Bank AG
SMA Solar Hold
|10:41
|
Warburg Research
Deutsche Euroshop Hold
|10:40
|
Warburg Research
Nagarro Buy
|10:36
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Swiss Re Buy