Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’589 -0.4%  SMI 12’582 -0.4%  SPI 17’326 -0.4%  Dow 47’147 -0.7%  DAX 23’783 -0.4%  DAX 23’766 -0.5%  Euro 0.9225 0.0%  EStoxx50 5’665 -0.5%  EStoxx50 5’661 -0.6%  Gold 4’083 0.1%  Bitcoin 76’073 1.4%  Dollar 0.7949 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Corning-Aktie profitiert von NVIDIA - und fordert den Chiphersteller heraus
HHLA-Aktie unbeeindruckt: Hamburger Hafen steigert Geschäft dank Containerumschlag
Swiss Re-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Swiss Re-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Investment-Note für Richemont-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
Amazon-Aktie steigt: Black Week im Mittelpunkt der Verkaufsstrategie
Suche...
eToro entdecken

PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3

20.02
CHF
0.24
CHF
1.21 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.11.2025 10:43:07

PATRIZIA SE Buy

PATRIZIA
6.68 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Kostenbasis der Gesellschaft sei nun passend für ein geringeres Aktivitätsniveau, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
Unternehmen:
PATRIZIA SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
9.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.21 € 		Abst. Kursziel*:
31.76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.32%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PATRIZIA SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu PATRIZIA SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:43 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 PATRIZIA Buy Warburg Research
10.11.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen