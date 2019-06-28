PATRIZIA 6.68 CHF -0.77% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Kostenbasis der Gesellschaft sei nun passend für ein geringeres Aktivitätsniveau, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.