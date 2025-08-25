|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
25.08.2025 13:59:01
EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Christina Daske, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
25.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|K+S Aktiengesellschaft
|Bertha-von-Suttner-Str. 7
|34131 Kassel
|Deutschland
|Internet:
|www.k-plus-s.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
100318 25.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu K+S AG
|
13:59
|EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Christina Daske, buy (EQS Group)
|
13:59
|EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Christina Daske, Kauf (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, buy (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, Kauf (EQS Group)
|
22.08.25
|EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
21.08.25
|EQS-DD: K+S Aktiengesellschaft: Dr. Carin-Martina Tröltzsch, Kauf (EQS Group)
|
21.08.25