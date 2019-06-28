Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'212 1.2%  SPI 16'958 1.1%  Dow 44'922 0.0%  DAX 24'423 0.5%  Euro 0.9403 0.0%  EStoxx50 5'483 0.9%  Gold 3'324 0.3%  Bitcoin 91'910 0.9%  Dollar 0.8082 0.0%  Öl 66.3 0.6% 
K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888

18.20
CHF
-2.34
CHF
-11.39 %
28.06.2019
SWX
20.08.2025 07:07:39

K+S Sell

K+S
12.06 CHF -3.74%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Anlagevotum für K+S im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Sell" gedreht und das Kursziel von 17 auf 11 Euro gesenkt. Das bisherige Anlagevotum habe auf der Annahme eines engen Kalidüngermarktes und dessen positiven Auswirkungen auf Gewinne und Barmittelgenerierung beruht, schrieb der ab sofort für die Aktie zuständige Experte Sebastian Bray in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. In einem Umfeld, das ab 2026 weitgehend sinkende Preise für Agrarrohstoffe erwarten lasse, gebe es aber keinen plausiblen Grund mehr für eine Kaufempfehlung. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) erschienen für das kommende Jahr ein wenig und für 2027 deutlich zu optimistisch./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Sell
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
12.42 € 		Abst. Kursziel*:
-11.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.56%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

