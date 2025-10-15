Alibaba-Aktie legt zu: Alibaba baut KI-Infrastruktur in Dubai aus

• Alibaba Cloud eröffnet zweites Rechenzentrum in Dubai• Standort stärkt Präsenz im Mittleren Osten und erweitert Kapazitäten für KI und Cloud-Computing• Teil eines 53-Milliarden-Dollar-Investitionsplans für globale KI- und Cloud-Infrastruktur

In den letzten Handelstagen ist die Alibaba-Aktie in Hongkong kräftig unter die Räder gekommen. Am Mittwoch sind dann aber deutliche Kursgewinne zu sehen: Letztlich legte der Anteilsschein an der Hongkonger Börse um 3,92 Prozent auf 161,70 HKD zu und konnte sein Fünf-Tages-Minus damit auf rund 8,9 Prozent eindämmen.

Alibaba Cloud, die Cloud-Sparte der Alibaba Group, hat in Dubai ihr zweites Rechenzentrum in Betrieb genommen. Neun Jahre nach dem Start des ersten Standorts stärkt der chinesische Technologiekonzern damit seine Präsenz im Mittleren Osten und treibt seine globale Expansion im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Computing weiter voran.

Die neue Anlage wurde im Rahmen der Technologiemesse GITEX Global 2025 offiziell vorgestellt. Sie soll die Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit und Netzwerkleistung in der Region deutlich verbessern und bietet Dienste in den Bereichen KI, Big Data, Datenbanken, Storage, Netzwerk und elastisches Computing.

Eric Wan, Vice President von Alibaba Cloud International und General Manager für den Nahen Osten, die Türkei und Mittelasien bei Alibaba Cloud Intelligence, erklärte: "Die Eröffnung eines neuen Rechenzentrums in Dubai sowie die Ankündigung innovativer Kooperationen auf der GITEX Global 2025 sind wichtige Meilensteine auf unserem starken Expansionskurs in der Region. Die vorteilhafte Position des Nahen Ostens bei der beschleunigten Einführung von KI und sein kollaboratives Ökosystem sind entscheidende Voraussetzungen für den Erfolg privater und öffentlicher Unternehmen. Wir freuen uns darauf, mit unserer robusten Infrastruktur und unseren fortschrittlichen KI-Lösungen in der Region noch mehr lokalen und globalen Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen."

Teil des milliardenschweren Investitionsplans

Die Eröffnung ist Teil eines umfassenden Investitionsplans, in dessen Rahmen Alibaba in den kommenden drei Jahren rund 380 Milliarden Yuan (etwa 53 Milliarden US-Dollar) in den Ausbau seiner weltweiten Cloud- und KI-Infrastruktur investieren will. Ziel ist es, die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Daten- und KI-Diensten zu bedienen.

Schwenkt Alibaba wieder in den Rallymodus ein?

Mit den jüngsten Kursgewinnen am Markt wird die Anlegerhoffnung genährt, dass die Alibaba-Aktie ihre in den vergangenen Tagen unterbrochene Rally wieder fortsetzen kann. Die Performance der Aktie im bisherigen Jahresverlauf ist beeindruckend: Rund 97 Prozent Kursplus haben Anleger 2025 bereits in ihren Depots.

Redaktion finanzen.ch