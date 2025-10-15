Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’477 0.3%  SPI 17’224 0.5%  Dow 46’270 0.4%  DAX 24’313 0.3%  Euro 0.9306 0.1%  EStoxx50 5’636 1.5%  Gold 4’212 1.7%  Bitcoin 90’446 -0.3%  Dollar 0.7996 -0.2%  Öl 62.5 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: ABB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
NVIDIA-Aktie & Gold auf Rekordkurs - Zufall oder Warnsignal?
Alibaba-Aktie legt zu: Alibaba baut KI-Infrastruktur in Dubai aus
Cicor-Aktie fällt dennoch: Deutliches Plus im dritten Quartal
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal

Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kräftige Erholung 15.10.2025 10:20:00

Alibaba-Aktie legt zu: Alibaba baut KI-Infrastruktur in Dubai aus

Alibaba-Aktie legt zu: Alibaba baut KI-Infrastruktur in Dubai aus

Nach schwachen Handelstagen schwenkt die Alibaba-Aktie zur Wochenmitte auf einen Erholungskurs ein. Das steckt dahinter.

Alibaba
132.98 CHF 2.49%
Kaufen Verkaufen
• Alibaba Cloud eröffnet zweites Rechenzentrum in Dubai
• Standort stärkt Präsenz im Mittleren Osten und erweitert Kapazitäten für KI und Cloud-Computing
• Teil eines 53-Milliarden-Dollar-Investitionsplans für globale KI- und Cloud-Infrastruktur

In den letzten Handelstagen ist die Alibaba-Aktie in Hongkong kräftig unter die Räder gekommen. Am Mittwoch sind dann aber deutliche Kursgewinne zu sehen: Letztlich legte der Anteilsschein an der Hongkonger Börse um 3,92 Prozent auf 161,70 HKD zu und konnte sein Fünf-Tages-Minus damit auf rund 8,9 Prozent eindämmen.

Alibaba Cloud eröffnet zweites Rechenzentrum in Dubai

Alibaba Cloud, die Cloud-Sparte der Alibaba Group, hat in Dubai ihr zweites Rechenzentrum in Betrieb genommen. Neun Jahre nach dem Start des ersten Standorts stärkt der chinesische Technologiekonzern damit seine Präsenz im Mittleren Osten und treibt seine globale Expansion im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Computing weiter voran.

Die neue Anlage wurde im Rahmen der Technologiemesse GITEX Global 2025 offiziell vorgestellt. Sie soll die Verfügbarkeit, Ausfallsicherheit und Netzwerkleistung in der Region deutlich verbessern und bietet Dienste in den Bereichen KI, Big Data, Datenbanken, Storage, Netzwerk und elastisches Computing.

Eric Wan, Vice President von Alibaba Cloud International und General Manager für den Nahen Osten, die Türkei und Mittelasien bei Alibaba Cloud Intelligence, erklärte: "Die Eröffnung eines neuen Rechenzentrums in Dubai sowie die Ankündigung innovativer Kooperationen auf der GITEX Global 2025 sind wichtige Meilensteine auf unserem starken Expansionskurs in der Region. Die vorteilhafte Position des Nahen Ostens bei der beschleunigten Einführung von KI und sein kollaboratives Ökosystem sind entscheidende Voraussetzungen für den Erfolg privater und öffentlicher Unternehmen. Wir freuen uns darauf, mit unserer robusten Infrastruktur und unseren fortschrittlichen KI-Lösungen in der Region noch mehr lokalen und globalen Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen."

Teil des milliardenschweren Investitionsplans

Die Eröffnung ist Teil eines umfassenden Investitionsplans, in dessen Rahmen Alibaba in den kommenden drei Jahren rund 380 Milliarden Yuan (etwa 53 Milliarden US-Dollar) in den Ausbau seiner weltweiten Cloud- und KI-Infrastruktur investieren will. Ziel ist es, die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Daten- und KI-Diensten zu bedienen.

Schwenkt Alibaba wieder in den Rallymodus ein?

Mit den jüngsten Kursgewinnen am Markt wird die Anlegerhoffnung genährt, dass die Alibaba-Aktie ihre in den vergangenen Tagen unterbrochene Rally wieder fortsetzen kann. Die Performance der Aktie im bisherigen Jahresverlauf ist beeindruckend: Rund 97 Prozent Kursplus haben Anleger 2025 bereits in ihren Depots.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

European Lithium-Aktie mit zweistelligen Kursgewinnen: Rally setzt sich fort

Bildquelle: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Alibaba

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

Inside Trading & Investment

09:56 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
08:30 Handelsstreit noch nicht vom Tisch
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Haltezone verteidigt
14.10.25 Logo WHS Tesla Aktienanalyse: Lieferzahlen, günstige Modelle & Batteriewachstum. Lohnt sich der Einstieg?
14.10.25 Julius Bär: 11.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
13.10.25 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’007.57 19.74 BDKS2U
Short 13’306.42 13.37 3OUBSU
Short 13’759.37 8.91 BNNS3U
SMI-Kurs: 12’477.18 15.10.2025 10:14:30
Long 11’959.81 18.84 SSBBTU
Long 11’720.29 13.89 SWFBJU
Long 11’199.45 8.82 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Alibaba 132.98 2.49% Alibaba

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend tiefer
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
NVIDIA-Aktie nach Gewinnen schwächer: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
Berichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: US-Börsen schliessen uneinheitlich -- SMI letztlich im Minus -- DAX endet in der Verlustzone -- Asiens Börsen schliessen schwach
RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kurseinbussen
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain
Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bayer

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
10:29 Pistorius: Wehrdienstgesetz soll zum 1. Januar in Kraft treten
10:25 ROUNDUP: Autokonzern Stellantis investiert Milliarden in den USA
10:04 WDH/Prozess gegen Benko fortgesetzt - Zeugen an der Reihe
10:02 AKTIEN IM FOKUS: Luxuswerte dank LVMH im Höhenflug - Hoffnung auf Trendwende
09:57 Warum der Euro weiter ansteigt
09:56 GNW-News: Stärke des US-Passes sinkt auf historischen Tiefstand
09:53 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Im Plus - Hoffen auf nächste US-Zinssenkung
09:36 ROUNDUP: Nachfrage nach Luxusgütern von LVMH zieht wieder an - Kursfeuerwerk
09:31 ROUNDUP: Salzgitter schlägt über Anleihe Aurubis-Aktien los
10:28 Fed-Chef Powell signalisiert mit Hinweis auf Arbeitsmarkt weitere Zinssenkung